Зеленський прогнозує демографічний «бум» після закінчення війни
Президент переконаний, що безпека є найбільшим стимулом народжувати
До теми
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що після закінчення війни на Україну чекає демографічний «бум». Таку думку він висловив під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету, у середу, 27 березня, інформує Liga.net.
На запитання студентки про плани влади стимулювати народжуваність голова держави відповів, що у цьому випадку «питання номер один – у безпеці».
«Я думаю, найбільший стимул – це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу – так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці», – сказав він.
Президент також зауважив, що безпека полягає в наявності укриттів, зокрема у школах і садочках, та протиповітряній обороні.
«Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це», – наголосив голова держави.
Ще одним чинником впливу на народжуваність, на думку Зеленського, є протиповітряний захист.
«Взагалі я розумію, що закінчиться війна – буде «бум». Я в цьому впевнений. Будуть люди повертатися, впевнені в завтрашньому дні і впевнені в майбутньому, в Україні», – заявив він.
Нагадаємо, що через російське вторгнення в Україні зафіксували найбільший спад народжуваності за час незалежності. Український Центр економічної стратегії підрахував, що станом на кінець червня цього року за кордоном перебували до 6 млн 700 тис. українців. Серед біженців велика кількість дітей (від 25 до 51%), а також жінок віком 35-64 роки.