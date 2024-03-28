Президент України Володимир Зеленський переконаний, що після закінчення війни на Україну чекає демографічний «бум». Таку думку він висловив під час зустрічі зі студентською спільнотою Сумського державного університету, у середу, 27 березня, інформує Liga.net.

На запитання студентки про плани влади стимулювати народжуваність голова держави відповів, що у цьому випадку «питання номер один – у безпеці».

«Я думаю, найбільший стимул – це безпека. Що далі з дитиною, що робити, і треба не тільки фінансово стимулювати, тому що фінанси, на мій погляд, вони допомагають, але вони не стимулюють у час війни саме народження. Допомогу – так. Але народження, мені здається, тільки в безпеці», – сказав він.

Президент також зауважив, що безпека полягає в наявності укриттів, зокрема у школах і садочках, та протиповітряній обороні.

«Тобто є те, що загалом повинна робити держава з партнерами, – це новітні технології щодо ППО і свої вітчизняні системи, і це множити, множити щоденно, і інформувати суспільство про це», – наголосив голова держави.

Ще одним чинником впливу на народжуваність, на думку Зеленського, є протиповітряний захист.

«Взагалі я розумію, що закінчиться війна – буде «бум». Я в цьому впевнений. Будуть люди повертатися, впевнені в завтрашньому дні і впевнені в майбутньому, в Україні», – заявив він.

Нагадаємо, що через російське вторгнення в Україні зафіксували найбільший спад народжуваності за час незалежності. Український Центр економічної стратегії підрахував, що станом на кінець червня цього року за кордоном перебували до 6 млн 700 тис. українців. Серед біженців велика кількість дітей (від 25 до 51%), а також жінок віком 35-64 роки.