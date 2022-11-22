Водій та пасажирка Kia Ceed загинули на місці аварії

Внаслідок нічної ДТП у селі Малашівці поблизу Хмельницького загинули двоє людей – водій та пасажирка Kia Ceed. В авто також була дворічна дитина, її забрала швидка. За попередніми даними, Kia зіткнулася із мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, про причини аварії наразі не повідомляється. Водій автобуса не постраждав, його пасажирка – у лікарні. Причини ДТП наразі з’ясовує поліція.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельницької області, ДТП сталася у селі Малашівці Хмельницького району ввечері понеділка, 21 листопада. Виклик про автомобільну аварію із постраждалими рятувальникам надійшов о 22:35. До приїзду служби порятунку очевидці аварії вже витягли з машини маленьку дитину.

«Зіткнулися Kia Ceed та Mercedes-Benz Sprinter, є постраждалі. На місці автопригоди з’ясувалося, що водій Kia Ceed та його пасажирка загинули. В автівці також була дитина 2020 року народження. Небайдужі водії, які проїжджали повз, витягли немовля з понівеченої автівки та передали медикам швидкої», – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники уточнюють, що водій Mercedes-Benz Sprinter ушкоджень не зазнав, а його пасажирку госпіталізували. Наразі причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.