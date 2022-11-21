Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, тоді в'їхав у кювет і перекинувся

Мешканець Нововолинська, який спричинив смертельну аварію у стані сп'яніння, заплатить 900 тис. грн компенсації родичам загиблого в аварії чоловіка. Також суд призначив йому шість років ув'язнення з забороною на три роки сідати за кермо. Відомо, що ще до цієї аварії обвинуваченого неодноразово притягували до відповідальності за п'яне водіння. Своєї провини він так і не визнав.

Аварія сталась вдень 22 червня 2019 року на дорозі між селами Сомин та Перевали Володимирського району. Нетверезий 38-річний водій автомобіля Opel Vivaro не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та злетів у кювет, де автомобіль перекинувся.

У аварії загинув 43-річний пасажир автобуса, ще двоє – отримали травми. Відомо, що всі вони з Нововолинська, як і водій.

«Своєї винуватості у скоєному волинянин, який до цього неодноразово притягувався до відповідальності за керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, не визнав, проте її було доведено зібраними під час розслідування доказами», – повідомляє прес-служба прокуратури Волині.

Суд визнав його винним у порушенні ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть) та призначив шість років ув'язнення. Крім того, водій повинен буде сплатити родичам загиблого 900 тис. грн моральної компенсації.

Наразі вирок не набрав законної сили, його можна оскаржити в апеляційному суді.