Неподалік міста Горохів на Волині 16-річний мотоцикліст на смерть збив велосипедиста. Від важких травм 58-річний постраждалий чоловік помер у лікарні. Відомо, що мотоцикліст їхав разом з 13-річним пасажиром, він також отримав травми і потрапив до лікарні.

Аварія сталась у неділю, 13 листопада. На дорозі між селами Скобелка та Озерці Горохівської громади 16-річний мешканець Горохівської громади, керуючи мотоциклом Lifan, збив велосипедиста.

«Внаслідок ДТП велосипедист від отриманих травм помер у лікарні. Також постраждав 13-річний пасажир мотоцикла. Його госпіталізували», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Про загиблого велосипедиста відомо, що йому було 58 років, він мешкав у Луцькому районі.

Щодо цього інциденту слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.