Водій Audi спричинив зіткнення зі службовим автомобілем поліції, який був припаркований неподалік

Неподалік міста Корець на Рівненщині 29-річний львів'янин за кермом Audi наїхав на військового на блокпосту. Внаслідок ДТП 40-річний військовий сил тероборони потрапив до лікарні з відкритим переломом ноги. Чому саме водій порушив правила дорожнього руху, наразі невідомо. Однак у поліції зазначають, що за зовнішніми ознаками він був тверезий.

Аварія сталась близько 18:00 у неділю, 13 листопада, повідомила прес-служба поліції Рівненщини. На трасі «Київ-Чоп» неподалік села Калинівка Корецької громади водій Audi наїхав на військового, який чергував на блокпосту.

«Водій автомобіля Audi, 29-річний житель міста Львів, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на 40-річного військового сил територіальної оборони, який ніс службу на блокпосту. Потому врізався у службове авто Mitsubishi Outlander, що було припарковане на стоянці неподалік», – описують обставини ДТП у поліції.

Внаслідок ДТП потерпілого військового із відкритим переломом ноги, саднами та гематомами доставили до Корецької міської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.

За зовнішніми ознаками водій Audi тверезий, втім, у нього відібрали біологічні зразки.