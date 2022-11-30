Двоє мешканців села Бороняво загинули одразу на місці аварії

35-річний фірман та 38-річна жінка загинули внаслідок вечірньої ДТП біля Хуста. За попередніми даними, водій вантажівки DAF зіткнувся із фірою. За кермом водій вантажівки перебував тверезим. На фірі не було жодних світловідбивних елементів. Наразі поліція встановлює усі обставини смертельної ДТП.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася ввечері середи, 29 листопада, неподалік села Сокирниця Хустського району. Виклик про ДТП біля Хуста правоохоронці отримали близько 18:00.

«61-річний водій вантажного автомобіля DAF рухався поза населеним пунктом у напрямку міста Хуст, коли допустив зіткнення з гужовим транспортом, який не був обладнаний жодними світловідбиваючими елементами та рухався попереду у попутному з вантажівкою напрямку», – йдеться у повідомленні поліції.

Внаслідок ДТП 35-річний фірман та 38-річна жінка, яка їхала разом з ним, загинули одразу на місці ДТП. Обоє загиблих є мешканцями села Бороняво, що поблизу Хуста. Водія вантажівки перевірили на алкоголь, за кермом він перебував тверезий.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті кількох людей). Правоохоронці призначать кілька експертиз для встановлення всіх причин та обставин аварії.