За смертельну ДТП водію Renault Kangoo загрожує до 10 років ув'язнення

Внаслідок вечірньої ДТП у Хусті загинув 48-річний пасажир Renault Kangoo, ще троє людей госпіталізовані з різними травмами. За кермом авто перебував 47-річний мешканець Рівненщини, який з’їхав з дороги і врізався у паркан будинку. На момент ДТП водій перебував п’яним. Його та ще двох постраждалих пасажирів доставили до лікарні.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, виклик про ДТП рятувальники отримали близько 20:00 у понеділок, 21 листопада. Аварія сталася на вулиці Німецькій у Хусті: водій Renault Kangoo в’їхав у паркан житлового будинку. Внаслідок ДТП один пасажир загинув, ще трьох людей доставили до лікарні. Усі – мешканці Рівненської області.

У прес-службі поліції Закарпаття повідомили, що 47-річний водій Renault Kangoo перебував за кермом п’яним, під час проїзду круга з’їхав на ліве узбіччя дороги, далі автомобіль в’їхав у паркан приватного житлового будинку.

«У салоні автомобіля Renault Kangoo, крім водія, перебували ще троє пасажирів. 47-річний та 23-річний потерпілі доставлені до медичного закладу з численними травмами. Третій пасажир – 48-річний чоловік – помер в реанімації», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що водій також отримав травми та наразі перебуває у травматологічному відділенні лікарні в Хусті. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння). За вчинене водію загрожує до 10 років позбавлення.