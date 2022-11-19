Пасажирка ВАЗу загинула на місці, водія доставили до реанімації, проте зранку він теж помер

Внаслідок ДТП у селі Ганьковиця поблизу Сваляви загинув 38-річний водій ВАЗ-2109 та його 33-річна пасажирка. Поліція встановила, що водій Kia Sorento виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з ВАЗ. За кермом Kia Sorento перебував мешканець Міжгір'я, на момент аварії він був тверезим.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, ДТП сталася у п'ятницю, 18 листопада, у селі Ганьковиця на Мукачівського району. Попередньо відомо, що 25-річний водій автомобіля Kia Sorento з селища Міжгір’я не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху, де допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2109.

«Внаслідок сильного удару 33-річна пасажирка автомобіля ВАЗ померла на місці аварії. Водія цього авто, 38-річного мешканця Воловця, з діагнозом політравма, множинні відкриті переломи обох гомілок, струс головного мозку, було госпіталізовано в реанімаційне відділення Свалявської міської лікарні. Однак сьогодні о 06:36 годині надійшло повідомлення від медиків про смерть чоловіка», — йдеться у повідомленні поліції.

Водій Kia Sorento отримав незначні травми, за кермом перебував тверезий. Обидва автомобілі доставлені на спецмайданчик поліції. Поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 286 ККУ. Правоохоронці призначать низку експертиз для встановлення причин аварії.