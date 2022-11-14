61-річний чоловік переходив дорогу у невстановленому місці

На виїзді з Мукачева, на неосвітленій дорозі, 61-річного пішохода двічі збили машини. За даними поліції, чоловік переходив дорогу у невстановленому місці, на нього наїхав 25-річний водій Skoda Fabia. Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу під колеса Lada Kalina. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці аварії. Обоє водіїв були тверезі.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпатті, ДТП сталася ввечері неділі, 13 листопада. Виклик про аварію на виїзді з Мукачева правоохоронці отримали о 18:30. Попередньо поліція встановила, що 25-річний водій Skoda Fabia на неосвітленій ділянці дороги на виїзді з Мукачева наїхав на пішохода, який переходив дорогу у невстановленому місці.

«Від удару пішохода відкинуло на зустрічну смугу руху під колеса автомобіля «Lada Kalina. Від отриманих травм пішохід, 61-річний мешканець міста Хуст, помер на місці аварії. Обох водіїв транспортних засобів поліцейські освідчили. За кермом чоловіки перебували тверезі», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Обидва автомобілі забрали на штрафмайданчик. Поліція призначить необхідні експертизи для встановлення об’єктивних обставин аварії.