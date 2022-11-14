За смерть пасажира 25-річному водію загрожує до 10 років ув'язнення

28-річний мешканець Закарпаття згорів у пожежі на місці нічної ДТП у селі Підвиноградів Берегівського району. Чоловік був пасажиром Audi SQ7, яка виїхала за межі дороги і зіткнулася із бетонною огорожею каплиці. Внаслідок пожежі, що виникла на місці ДТП, автомобіль вщент згорів. За інформацією поліції, у момент зіткнення 25-річний водій Audi перебував у нетверезому стані, після ДТП його з численними травмами доставили до лікарні.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, аварія сталася у неділю, 13 листопада, близько 00:19 на вулиці Ардовецькій у Підвиноградові. 25-річний мешканець Виноградова за кермом Audi SQ7 в’їхав у бетонну огорожу каплиці. За попередніми даними, від удару автомобіль загорівся і вигорів ущент.

«Пасажир, який перебував у транспортному засобі – 28-річний мешканець селища Вилок, загинув на місці події. Встановлено також, що за кермом автомобіля водій перебував у стані сильного сп’яніння. В його крові виявили 1,3 проміле алкоголю», – йдеться у повідомленні.

25-річний отримав численні травми, наразі він перебуває у лікарні під охороною. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують авто в стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого). За скоєне водію загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство у справі триває.