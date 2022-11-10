Водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху і спричинив ДТП

У селищі Межиріччя, неподалік Червонограда, ввечері 9 листопада, сталася смертельна аварія. Водій легковика Mazda Premacy зіткнувся з вантажівкою Renault Midlum 150. Внаслідок зіткнення 59-річний водій легковика загинув, повідомила прес-служба поліції.

За даними правоохоронців, аварія сталася на дорозі Жовква – Ковель, близько 20:00. Водій автомобіля Mazda 59-річний мешканець одного з сіл Червоноградського району, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху. Там він зіткнувся з вантажівкою Renault, якою керував 45-річний житель Закарпатської області.

Вигляд автомобіля Mazda після зіткнення з фурою (фото поліції)

Від отриманих внаслідок ДТП травм, водій Mazdа загинув на місці аварії. Поліція відкрила кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху та встановлює обставини події.