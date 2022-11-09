Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист помер на місці

На трасі поблизу Золочева трапилась смертельна ДТП за участі 70-річного велосипедиста та вантажівки. Як повідомили у Нацполіції Львівщини, літній велосипедист помер на місці аварії.

Як вказано у повідомленні, ДТП сталася 8 листопада близько 16:30 на автодорозі «Тернопіль – Львів – Рава-Руська» у селі Ясенівці Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, велосипедист, 70-річний місцевий мешканець, здійснив зіткнення з автомобілем Renault Magnum, яким керував 61-річний житель одного з селищ Львівського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм велосипедист помер на місці події.

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.