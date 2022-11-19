Павло Кудринецький на Škoda Octavia врізався в трамвай і втік з місця ДТП

Франківський районний суд Львова оштрафував львів’янина Павла Кудринецького, якого систематично затримують за їзду під наркотиками, на 51 тис. грн з позбавленням водійських прав на 10 років. Це не вперше Павла Кудринецького штрафують за їзду під наркотиками, але він ігнорує рішення суду.

Як вказано у постанові суду, протягом серпня Павла Кудринецького чотири рази зупиняли за їзду під наркотиками на вул. Володимира Великого та Княгині Ольги: двічі 5 серпня, а також 10 та 11 числа. Ще раз Павло Кудринецький вчинив ДТП на вул. Промисловій 16 серпнч, в’їхавши у стоячий трамвай, він тоді покинув свою машину та пішки втік з місця ДТП. За даними свідків, він був у неадекватному стані. Павло Кудринецький не з’явився на судове засідання. Усі рази він керував авто Škoda Octavia.

Львів’янин Павло Кудринецький позбавлений водійських прав за їзду у стані наркотичного сп’яніння та має велику кількість несплачених штрафів. Незважаючи на це, він продовжує їздити за кермом під наркотиками. Нещодавно обурені львів’яни розмалювали фарбою його позашляховик Toyota Land Cruiser. Після цього Павло Кудринецький голим бігав по вулиці і кричав, що йому «спалили джип», через що його доставляли до психлікарні.

Після цього він пересів на Škoda Octavia. Саме на такому авто його кілька разів зупиняли під наркотиками лише протягом серпня.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Ванівський визнав Павла Кудринецького винним у нетверезому водінні та оштрафував на 51 тис. грн з позбавленням водійський прав на 10 років. Однак суд не конфіскував авто порушника, оскільки вони йому не належать.