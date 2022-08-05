У Павла Кудринецького забрали на арештмайданчик вже друге авто

44-річний львів'янин Павло Кудринецький, позбавлений раніше водійських прав за регулярну їзду під наркотиками, продовжує водити авто. Після того як поліцейські арештували його позашляховик Toyota Land Cruiser, Павло Кудринецький пересів на Skoda Octavia і уже 5 серпня знову попався патрульним у стані наркотичного сп'яніння – причому двічі.

Про те, що 44-річний Павло Кудринецький продовжує керувати автомобілем без прав повідомила громадська організація Pitbull Lviv, представники якої вистежують нетверезих водіїв.

У патрульній поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що у п’ятницю, 5 серпня, Павла Кудринецького вже двічі зупиняли за кермом Skoda Octavia. Спершу автомобіль зупинили близько 9:15 на початку вул. Наукової за порушення ПДР – водій їхав непристебнутим і з розбитим заднім склом. Кудринецький виявився в очевидно неадекватному стані, але від медосвічення відмовився. Тому патрульні, після складення відповідних протоколів, викликали йому таксі, яке мало б доправити його додому.

Але уже через півтори години поліцейські знову зустріли Павла Кудринецького за кермом Skoda Octavia – він їхав на вул. Володимира Великого якраз назустріч патрульному автомобілю. На злісного порушника знову склали адмінматеріали за керування у стані сп’яніння та їзду без прав. На цей раз його новий автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

Це вже другий автомобіль Павла Кудринецького, який евакуювали поліцейські. Нещодавно львів'янина чотири рази зупиняли за кермом Toyota Land Cruiser у стані наркотичного сп’яніння. Під час медосвічення лікарі виявили в нього вживання метадону, марихуани та бензодіазипінів. Тоді обурені львів’яни розмалювали його Toyota Land Cruiser образливими написами. Після цього Павло Кудринецький голим бігав по вулиці і кричав, що йому спалили «джип», через що його доставляли до психлікарні.