Павло Кудринецький на Škoda Octavia врізався в трамвай і втік з місця ДТП

У вівторок, 16 серпня, позбавлений водійських прав за їзду під наркотиками 44-річний львів’янин Павло Кудринецький вчинив ДТП на вул. Промисловій у Львові. Він за кермом автомобіля Škoda Octavia в’їхав у трамвай, який зупинився на зупинці громадського транспорту.

Як розповіли ZAXID.NET очевидці, ДТП сталася близько 13:30 на вул. Промисловій, 47а. Трамвай №6 стояв на зупинці, здійснюючи посадку та висадку пасажирів. У той момент в трамвай ззаду врізався сірий легковик Škoda Octavia. Від удару в авто спрацювали подушки безпеки.

Škoda​ Octavia врізалася в трамвай №6 (фото ZAXID.NET)

Виявилося, що за кермом легковика був відомий львівський наркоман Павло Кудринецький, якого патрульні регулярно зупиняють за кермом у стані наркотичного сп’яніння. Як видно з відео, наданого ZAXID.NET очевидцями, і цього разу водій перебував в явно неадекватному стані. Він вийшов з авто, сказав, щоб присутні викликали евакуатор, а він «йде до лікарні». Таким чином він з місця події зник ще до прибуття поліції.

У патрульній поліції Львівщини підтвердили ZAXID.NET, що водій втік з місця події, залишивши своє авто. Зараз поліцейські оформляють ДТП.

Відео з місця ДТП, надане ZAXID.NET очевидцями

Павло Кудринецький регулярно їздить за кермом у стані наркотичного сп’яніння, поліцейські виписують йому штрафи, однак його це не зупиняє. Нещодавно обурені львів’яни розмалювали фарбою його позашляховик Toyota Land Cruiser, після чого він пересів на Škoda Octavia. Обидва авто поліцейські забирали на арештмайданчик. Однак, як видно з сьогоднішнього випадку, Škoda Octavia він забрав з арештмайданчика і продовжує їздити за кермом.

Також нещодавно Павло Кудринецький голим бігав по вулиці і кричав, що йому спалили «джип», через що його доставляли до психлікарні. Сім років тому за рішенням суду Павло Кудринецький перебував на примусовому амбулаторному лікуванні в обласному психоневрологічному диспансері. Лікування згодом припинили – лікарська комісія дійшла висновку щодо покращення його психічного стану та відсутності небезпеки для суспільства.