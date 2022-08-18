Павло Кудринецький на Škoda Octavia 16 серпня в'їхав у трамвай на зупинці і втік, а вже наступного дня прийшов забирати авто з арештмайданчика

Давно позбавлений прав за їзду під наркотиками 44-річний львів’янин Павло Кудринецький, який 16 серпня вчинив ДТП у Львові і втік, сам прийшов у патрульну поліцію з тим, щоб забрати своє авто Škoda Octavia з арештмайданчика. Автомобіль йому наразі не повернули, натомість виписали ще три штрафи.

16 серпня на вул. Промисловій Павло Кудринецький за кермом Škoda Octavia врізався у трамвай, який здійснював посадку та висадку пасажирів на зупинці. Водій був у явно неадекватному стані і після ДТП з місця події втік ще до приїзду поліції. Його автомобіль евакуювали на арештмайданчик.

У патрульній поліції Львівщини розповіли, що оформили розшукову ДТП. Однак вже наступного дня після аварії водій сам прийшов в управління патрульної поліції, бо йому не віддали автомобіль з арештмайданчика.

У результаті на нього склали ще два протоколи за порушення ПДР, що призвело до ДТП та за втечу з місця ДТП (ст. 124 та ст. 122-4 КУпАП). Також на нього винесли постанову за керування транспортним засобом без водійських прав (ч. 4 ст. 126 КУпАП).

Відео патрульної поліції з місця ДТП

Львів’янин Павло Кудринецький позбавлений водійських прав за їзду у стані наркотичного сп’яніння та має велику кількість несплачених штрафів. Незважаючи на це, він продовжує їздити за кермом під наркотиками. Нещодавно обурені львів’яни розмалювали фарбою його позашляховик Toyota Land Cruiser, після чого він пересів на Škoda Octavia. Обидва авто поліцейські забирали на арештмайданчик. Однак, Škoda Octavia, яку 5 серпня евакуйовували на арештмайданчик, йому вдалося забрати. Саме на цьому авто він вчинив ДТП 16 серпня, в’їхавши в трамвай.

ZAXID.NET звернувся за коментарем до патрульної поліції з приводу того, яким чином Павлу Кудринецькому повертають автомобілі з арештмайданчиків.