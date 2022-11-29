Аварія трапилась ввечері 28 листопада на вул. Українській

У Сокалі автомобіль Chevrolet Bolt збив двох чоловіків, які переходили дорогу пішохідним переходом. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, обох пішоходів госпіталізували до лікарні, один з них перебуває у важкому стані.

Аварія трапилась ввечері 28 листопада на вул. Українській у Сокалі. Приблизно о 17:30 водій автомобіля Chevrolet Bolt, 36-річний житель Тернополя, збив на пішохідному переході двох місцевих мешканців – чоловіків віком 44 і 50 років.

Автомобілем Chevrolet Bolt керував мешканець Тернополя

Обох пішоходів госпіталізували до лікарні. Як повідомили ZAXID.NET у Нацполіції Львівщини, попередньо у 50-річного чоловіка діагностували політравму, він перебуває у реанімації у важкому стані. У іншого пішохода діагностували черепно-мозкову травму.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.