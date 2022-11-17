Судячи з фото поліції, аварія трапилась на переході

Ввечері середи, 16 листопада, на вул. Варшавській у Львові водій маршрутного автобуса збив 12-річного хлопчика, якого з травмами доставили у реанімацію. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на переході.

Як вказано у повідомленні, аварія трапилась 16 листопада о 19:30 на вулиці Варшавській у Львові. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автобуса МАЗ, 68-річний львів’янин, здійснив наїзд на пішохода, 12-річного хлопчика. Судячи з фото поліції, аварія трапилась на переході.

Унаслідок ДТП хлопчик отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований у реанімацію.

Водій автобуса МАЗ збив 12-річного хлопчика на переході

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.