Аварія трапилась 3 вересня на дорозі зі Львова до Брюховичів

Шевченківський районний суд Львова визнав винною у порушенні ПДР пенсіонерку, яка раптово вийшла на дорогу та спричинила зіткнення з кросовером під Львовом. Суд оштрафував її на 850 грн.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась 3 вересня близько 13:00 на дорозі зі Львова до Брюховичів. Жінка йшла по узбіччю, раптово вийшла на проїзну частину дороги поза пішохідним переходом, де її збив кросовер Chery Tiggo 4.

Згідно з матеріалами справи, ДТП трапилась із вини жінки, яка порушила ПДР. У суді пішохідка визнала свою провину. У постанові суду не вказано її вік, але у поліції ZAXID.NET уточнили, що жінці 69 років, а також надали фото цієї аварії.

Дослідивши матеріали справи, суддя Руслан Єзерський визнав жінку винною у порушенні ПДР та призначив 850 грн штрафу, винуватиця ДТП також має сплатити судовий збір – 496 грн.