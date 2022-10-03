Залізничний районний суд Львова зобов’язав сербську транспортну компанію ST Prevoz d.o.o. виплатити 400 тис. грн родичам збитого біля Львова чоловіка. Таке рішення суд прийняв попри те, що ДТП трапилась з вини пішохода.

Як вказано у рішенні суду за 27 вересня 2022 року, сама аварія трапилась ще у серпні 2020 року. Водій тягача Volvo збив чоловіка на трасі Київ-Чоп у Пустомитівському районі Львівщини, який унаслідок отриманих травм помер. Водій тягача працював на сербську транспортну компанію ST Prevoz d.o.o.

Слідчі закрили кримінальну справу за фактом цієї ДТП, бо у діях водія був відсутній склад кримінального правопорушення. Слідчі встановили, що чоловік раптово вийшов на дорогу і водій не мав змоги уникнути зіткнення, відтак ДТП трапилась через порушення ПДР самим пішоходом.

Дружина та батьки загиблого звернулись до суду з цивільним позовом до транспортної компанії, де працював водій, щоб стягнути моральну компенсацію. Позивачі зазначили, що компанія ST Prevoz d.o.o. є джерелом підвищеної небезпеки. Згідно з Цивільним кодексом України, родичі мають право на відшкодування моральної компенсації, якщо джерело підвищеної небезпеки не доведе, що загиблий свідомо хотів завдати собі шкоди.

Додамо, що таким чином родичі збитих потягами пішоходів відсуджують у залізниці десятки мільйонів гривень компенсації, апелюючи до того, що «Укрзалізниця» є джерелом підвищеної небезпеки і має відшкодовувати завдану шкоду не залежно від її вини. Детальніше про цю схему ми писали тут.

На засідання суду представник відповідача ST Prevoz d.o.o. не прийшов, тому суд вирішив ухвалити заочне рішення у справі.

Дослідивши матеріали справи, суддя Наталія Палюх частково задовольнила позови родичів загиблого та зобов’язала ST Prevoz d.o.o. виплатити дружині та двом неповнолітнім дітям загиблого по 100 тис. грн, а батькам загиблого – по 50 тис. грн.

Рішення ще може бути оскаржене в апеляційному суді.