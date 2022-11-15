Жінка переходила дорогу поза пішохідним переходом на вул. Мазепи

Вранці у вівторок, 15 листопада, на вул. Мазепи у Львові трапилась смертельна ДТП. 64-річна жінка перебігала дорогу поза переходом, де її збив водій легковика.

Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі Нацполіції Львівщини, аварія трапилась близько 06:30 на вул. Мазепи поруч із будинком №11. Водій автомобіля Nissan, 45-річний львів’янин, збив жінку, яка переходила дорогу за межами пішохідного переходу.

Унаслідок отриманих травм 64-річна львів’янка померла.

За кермом автомобіля Nissan був 45-річний львів’янин (фото поліції)

За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Проводиться розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.