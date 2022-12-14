Дівчинка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території

У селі Дуби за 20 км від Рівного під колесами автомобіля загинула трирічна дівчинка. На дитину, рухаючись заднім ходом, наїхала 24-річна водійка Jeep Cherokee. Постраждалу дівчинку ще встигли доправити у лікарню, але, незважаючи на зусилля медиків, вона померла.

Аварія сталась близько 08:30 у середу, 14 грудня, в селі Дуби Білокриницької громади. «Наразі встановлено, що 24-річна жителька Дубів – водійка автомобіля Jeep Cherokee, рухаючись заднім ходом, допустила наїзд на трирічну місцеву жительку, яка вийшла із під'їзду будинку та перетинала прилеглу дорогу прибудинкової території. Відомо, що батьки в цей час йшли позаду дитини», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

️Дівчинку госпіталізували до лікарні, але врятувати життя дитини медикам не вдалося. Водійка пройшла огляд на стан алкогольного сп'яніння – він показав, що жінка буда твереза. Поліцейським вона пояснила, що не побачила дитину.

Щодо інциденту поліція розпочала кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).