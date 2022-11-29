65-річний пішохід потрапив під колеса автомобіля Citroen C4

Неподалік Рівного внаслідок наїзду автомобіля важко травмувався 65-річний пішохід. Чоловік, переходячи дорогу у невстановленому місці, впав і потрапив під колеса авто. Його у тяжкому стані госпіталізували в реанімацію. Як розповіли поліції очевидці ДТП, пішохід був нетверезий.

Аварія сталась близько 17:30 у понеділок, 28 листопада, на трасі «Київ-Чоп» поблизу села Колоденка. «65-річний місцевий житель під час перетину дороги в невстановленому місці впав і потрапив під колеса автомобіля Citroen C4, яким керував 42-річний здолбунівчанин», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

Зі слів свідків, пішохід перебував у стані алкогольного сп’яніння та у темному одязі, а ділянка проїзної частини через вимкнення електропостачання на той момент не освітлювалася.

Потерпілого у критичному стані із травмами різного ступеня госпіталізували в реанімацію. Щодо інциденту розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Звідно з результатами огляду на стан сп'яніння, водій був тверезий.

«Правоохоронці вкотре наголошують пішоходам суворо дотримуватись правил перетину проїзної частини та, зважаючи на відключення світла, бути максимально видимими на дорозі. Це збереже ваше життя, а водіям дасть можливість уникнути неприємностей», – закликає поліція.