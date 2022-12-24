За кермом 45-річний водій перебував тверезим

45-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter на швидкості збив 8-річну дівчинку, яка переходила дорогу по пішохідному переходу в селищі Ланчин біля Надвірної. Внаслідок ДТП дитина отримала важкі травми, вона наразі перебуває під наглядом медиків. За даними поліції, водій за кермом був тверезим.

Як повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області, аварія сталася у п'ятницю, 23 грудня, у селищі Ланчин Надвірнянського району. За кермом мікроавтобуса Mercedes Sprinter перебував 45-річний мешканець Коломиї.

«Водій Mercedes Sprinter, не обрав безпечної швидкості руху та здійснив наїзд на 8-річну дівчинку-пішохода. Дитина переходила проїзну частину дороги по пішохідному переході. У результаті аварії малолітню з важкими травмами доставлено до лікувального закладу», – йдеться у повідомленні.

45-річного мешканця Коломиї перевірили на стан алкогольного сп'яніння: на момент ДТП за кермом він перебував тверезим. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило травмування потерпілого). Максимальне покарання за цією статтею – обмеження волі на три роки із забороною сідати за кермо. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.