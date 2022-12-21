Водій та пасажирка загинули на місці ДТП

У середу, 21 грудня, у ДТП біля Мостиськ загинув водій автомобіля та 8-річна дитина. Аварія трапилася близько 14:30 на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля.

У поліції ZAXID.NET повідомили, що загинули водій автомобіля Volkswagen Caddy та його 8-річна дочка.

«На переїзді відбулося зіткнення між пасажирським потягом, який слідував за маршрутом "Запоріжжя – Перемишль", та легковим автомобілем Volkswagen Caddy під керуванням 37-річного місцевого мешканця», – повідомили у поліції Львівщини.

Автомобіль Volkswagen Caddy після зіткнення з поїздом (фото поліції)

Обставини аварії встановлюють слідчі.