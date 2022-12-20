Внаслідок зіткнення водій ВАЗа та його пасажир померли на місці

У вівторок, 20 грудня, на трасі біля Бродів трапилась аварія, унаслідок якої загинули двоє людей, ще двох з травмами доставили у лікарню, серед них 14-річна дівчинка. Про це ZAXID.NET повідомили у Нацполіції Львівщини.

Аварія трапилась близько 12:40 на трасі Броди-Червоноград біля міста Броди. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулися автомобілі ВАЗ-2110 та Mercedes.

Внаслідок зіткнення водій ВАЗа та його пасажир від отриманих травм померли на місці події, водійка авто Mercedes та її 14-річна донька з тілесними ушкодженнями були доставлені до лікарні. Вік та особи учасників ДТП встановлюють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.