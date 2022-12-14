25-річний Іван Панас, який є одним із рекордсмені з п’яного водіння у Львові, отримав черговий штраф. Сихівський райсуд зобов’язав його виплатити 51 тис. грн штрафу та позбавив посвідчення водія на 10 років. Однак відсутність прав не заважає Івану Панасу знову сідати п’яним за кермо.

Як вказано у постанові суду, у вересні Івана Панаса зупинили за кермом BMW 525 на проспекті Червоної Калини з явними ознаками наркотичного сп’яніння (звужені зіниці очей, що не реагують на світло, порушення мови, не природна блідість обличчя). Від перевірки на стан сп’яніння він відмовився.

25-річний Іван Панас є одним із рекордсменів з п’яного водіння у Львові. За останні роки Івана Панаса понад 20 разів зупиняли нетверезим або під дією наркотиків за кермом. Найчастіше чоловіка затримували на Сихові, де він мешкає. Івана Панаса затримували на автомобілі BMW та на мотоциклі Yamaha. Чоловік ігнорує судові рішення та продовжує сідати за кермо під дією наркотиків чи алкоголю.

На засідання суду Іван Панас не прийшов, тому справу розглядали без його участі. Суддя Богдан Мичка оштрафував Івана Панаса на 51 тис. грн та позбавив водійських прав на 10 років.