28-річний водій Audi A4 збив двох львів’янок, які переходили дорогу у межах пішохідного переходу. Вони обоє зазнали травм та були госпіталізовані у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, випадок трапився вранці четверга, 15 грудня. Близько 08:45 автомобіль Audi A4 збив двох жінок віком 33 і 34 роки на пішохідному переході вул. Любінської. За кермом авто був 28-річний львів’янин.

Водій Audi A4 збив двох львів’янок, які переходили дорогу у межах пішохідного переходу

Унаслідок ДТП обидві жінки зазнали травм та були госпіталізовані у лікарню. Правоохоронці встановлюють обставини аварії. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ.

Нагадаємо, що напередодні схожа аварія трапилась на перехресті вул. Зеленої та Вулецької. Там кросовер теж збив двох жінок віком 61 та 62 роки на пішохідному переході.