Аварія трапилась на перехресті вул. Зеленої та Вулецької

27-річний львів’янин за кермом кросовера збив двох жінок, які переходили дорогу пішохідним переходом. Випадок трапився у Сихівському районі. Унаслідок ДТП обидві жінки зазнали травм та були госпіталізовані у лікарню.

Як повідомила Нацполіція Львівщини, аварія трапилась ввечері 14 грудня. Близько 19:00 на перехресті вул. Зеленої та Вулецької 27-річний львів’янин за кермом кросовера Nissan Rogue збив двох пішоходів. Жінки віком 61 та 62 роки переходили дорогу по пішохідному переходу.

Унаслідок наїзду авто обох жінок госпіталізували з травмами до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.