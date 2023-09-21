Аварія трапилась на перехресті вул. Зеленої та Вулецької

Сихівський районний суд Львова виніс вирок водію кросовера, який збив двох жінок на пішохідному переході у Львові. Одна жінка зазнала важких травм, інша – середнього ступеня важкості. Водія визнали винним у порушенні ПДР та призначили покарання – п’ять років тюрми, однак суд звільнив його від відбування покарання з трирічним іспитовим терміном.

Як вказано у вироку суду, який винесли у вересні 2023 року, аварія трапилась 14 грудня 2022 року приблизно о 18:30 на перехресті вул. Зеленої та Вулецької. 27-річний водій кросовера Nissan Rogue порушив ПДР та збив двох жінок, які переходили дорогу по пішохідному переході. За даними поліції, постраждалі віком 61 та 62 роки були госпіталізовані. У матеріалах справи вказано, що одна з жінок отримала важкі травми, інша – середнього ступеня важкості.

У суді водій кросовера визнав свою провину та просив суд його суворо не карати. Потерпілі на судове засідання не прийшли та подали заяви про розгляд справи без їх участі. Обоє жінок заявили, що не мають претензій до обвинуваченого.

Справу розглянула суддя Галина Шашуріна, яка визнала водія винним у вчиненні ДТП та призначила йому покарання – п’ять років тюрми з забороною керувати транспортними засобами три роки. Суддя звільнила чоловіка від відбування основного покарання з трирічним іспитовим терміном. На вирок ще може бути подана апеляція.