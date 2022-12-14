Жидачівський районний суд Львівщини визнав винною у порушенні правил дорожнього руху жінку, яка йшла по краю дорогу за напрямком руху авто та спричинила ДТП. Її зобов’язали сплатити 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, ввечері 18 листопада у селі Млиниська на Жидачівщині жінка йшла по краю дороги за напрямком руху авто. Було темно, але вона йшла в чорному одязі без світловідбиваючих елементів. Водій автомобіля ВАЗ 2105 не зміг вчасно її побачити та збив. У матеріалах справи не вказано, які тілесні ушкодження вона отримала.

Згідно з ПДР, якщо на дорозі немає тротуарів, то пішоходи мають рухатись по краю дороги назустріч автомобілям, а також мати світловідбиваючі елементи на одязі, щоб водії бачити їх.

Суддя Святослав Сливка дослідив матеріали справи та оштрафував жінку на 850 грн за порушення ПДР, що спричинило ДТП. Вона також має сплатити 496 грн судового збору. На постанову ще може бути подана апеляція.

Як писав ZAXID.NET, останнім часом суди все частіше штрафують пішоходів за порушення ПДР та спричинення аварій. Водії також відсуджують компенсації за пошкоджені унаслідок ДТП авто.