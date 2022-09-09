У Новояворівську збитого машиною пішохода оштрафували за порушення ПДР
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні ПДР чоловіка, який раптово вийшов на дорогу та спричинив аварію з автомобілем. Чоловік заплатить 850 грн штрафу.
Як вказано у постанові суду, аварія трапилась 30 липня о 13:00 на вул. Степана Бандери у Новояворівську. Чоловік захотів перейти дорогу за межами пішохідного переходу та раптово вийшов на проїжджу частину, спричинивши зіткнення з авто Volkswagen Transporter.
На судове засідання пішохід не прийшов, тому суд розглядав справу за його відсутності.
Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Колтун визнав пішохода винним у порушенні ПДР та зобов’язав сплатити 850 грн штрафу, а також 496 грн судового збору.
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