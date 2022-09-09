Яворівський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні ПДР чоловіка, який раптово вийшов на дорогу та спричинив аварію з автомобілем. Чоловік заплатить 850 грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, аварія трапилась 30 липня о 13:00 на вул. Степана Бандери у Новояворівську. Чоловік захотів перейти дорогу за межами пішохідного переходу та раптово вийшов на проїжджу частину, спричинивши зіткнення з авто Volkswagen Transporter.

На судове засідання пішохід не прийшов, тому суд розглядав справу за його відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Колтун визнав пішохода винним у порушенні ПДР та зобов’язав сплатити 850 грн штрафу, а також 496 грн судового збору.