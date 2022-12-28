У Олевській громаді на трасі «Київ-Чоп» зіткнулись два мікроавтобуси

На Житомирщині внаслідок зіткнення мікроавтобусів загинули троє військовослужбовців з Волині. За інформацією Маневицького селищного голови, військові їхали додому у короткочасну відпустку. Відомо, що двоє постраждалих загинули на місці, ще один помер у лікарні. Крім того, травми різного ступеня важкості отримали ще дев'ятеро людей.

Аварія сталась ввечері у понеділок, 26 грудня, на трасі «Київ-Чоп» біля села Забороче у Житомирській області. Як встановила поліція, що водій Volkswagen T-4, прямуючи у напрямку Рівненської області, не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з автомобілем Renault Trafic, що рухався у напрямку м. Києва. Внаслідок зіткнення троє людей загинули, ще дев'ятеро отримали травми різного ступеня важкості.

Як повідомили у Ковельському військкоматі, загинули двоє військовослужбовців з Волині: 43-річний Віктор Гірич та 40-річний Андрій Полінкевич. Обоє вони мешкали у Шацькій громаді. «Віктор Гірич та Андрій Полінкевич призивались Четвертим відділом Ковельського центру комплектування та соціальної підтримки 26 лютого 2022 року на військову службу по мобілізації у роту охорони Четвертого відділу Ковельського центру комплектування. У червні були переведені до 50 осб. В обох військових залишилися матері, дружини, дочки та сини», – йдеться у повідомленні.

Також у ДТП загинув 25-річний мешканець села Костюхнівка Камінь-Каширського району Роман Кравчук. Про це повідомив Маневицький селищний голова Олександр Гаврилюк.

«Наші захисники прямували в короткочасну відпустку. До батьків, до коханих, до рідних, до друзів. На жаль, не доїхали. Серед них 25-річний житель села Костюхнівка Роман Кравчук, який з перших днів війни добровольцем став на захист Вітчизни», – повідомив Олександр Гаврилюк. За його словами, у загиблого залишилась дружина, з якою він одружився у жовтні цього року.