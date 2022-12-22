Один з постраждалих хлопчиків отримав серйозні переломи

Внаслідок потрійної ДТП у Чернівцях постраждали двоє 10-річних дітей. Попередньо встановлено, що 57-річна водійка Land Rover виїхала на зустрічну смугу, зіткнулася з ВАЗ-2121 та Volkswagen. Від удару двоє 10-річних пасажирів Volkswagen отримали травми. Обох хлопчиків доставили до лікарні. Також травми отримала водійка Land Rover.

Як повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, аварія сталася у середу, 21 грудня, на вулиці Лукіяновича у Чернівцях. Виклик про аварію поліція отримала о 14:00. Попередньо правоохоронці встановили, що 57-річна водійка Land Rover виїхала на зустрічну смугу руху і зіткнулася ВАЗ-2121 і з Volkswagen, який їхав позаду ВАЗу.

«Внаслідок ДТП тілесні ушкодження отримали двоє 10-річних пасажирів Volkswagen. У одного з хлопчиків лікарі діагностували перелом бедра та стегнової кістки, в іншого – забій м’яких тканин голови. Також постраждала і водійка Land Rover – із переломом ребер її госпіталізували до лікарні», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Поліція наразі з’ясовує усі обставини аварії.