Наразі поліція встановлює причини смертельної ДТП

Внаслідок нічної аварії за участі вантажівки загинув 34-річний водій «ВАЗ». Загиблий – мешканець Харківської області. Від удару він загинув на місці ДТП. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельницької області, ДТП сталася вночі четверга, 29 грудня, поблизу Старої Синяви. Попередньо встановлено, що на дорозі «Остропіль — Вовковинці» зіткнулися вантажівка «МАЗ» та легковий автомобіль «ВАЗ». За кермом вантажівки перебував 41-річний місцевий мешканець. Від удару 34-річний водій «ВАЗ» загинув на місці.

«Між автомобілем «ВАЗ» під керуванням 34-річного жителя Харківської області та вантажним автомобілем «МАЗ», за кермом якого перебував 41-річний місцевий житель відбулося зіткнення. Внаслідок аварії водій легкового автомобіля отримав тілесні ушкодження, несумісні з життям», – йдеться у повідомленні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті потерпілого). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини смертельної ДТП.