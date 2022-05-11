Мешканець Старокостянтинова на мопеді врізався в автомобіль поліції

40-річний водій мопеда у Старокостянтинові в’їхав у поліцейську Toyota Prius. Виявилося, що чоловік був сильно п’яний і перевищив норму алкоголю у більш ніж 8 разів. Внаслідок ДТП поліцейське авто та мопед отримали механічні пошкодження, ніхто не постраждав.

За інформацією прес-служби поліції Хмельницької області, ДТП сталася на вулиці князя Острозького у Старокостянтинові у середу, 11 травня, близько 10:20. «40-річний місцевий мешканець, керуючи мопедом «Альфа», в’їхав у поліцейську автівку Toyota Prius. На щастя, ніхто не постраждав. Механічних ушкоджень зазнали лише транспортні засоби», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що перевірка водія мопеда на стан алкогольного сп’яніння показала 1,57 проміле, тобто чоловік перевищив допустиму норму алкоголю у 8 разів. На порушника поліцейські склали два адмінпротоколи: за ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП.