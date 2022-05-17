Тролейбус №14, який їхав від залізничного вокзалу до центру міста, з'їхав з проїжджої частини та врізався у електроопору

У Хмельницькому тролейбус з'їхав з проїжджої частини та на смерть збив 53-річну пішохідку. Внаслідок аварії постраждали ще декілька людей, наразі точну кількість потерпілих в поліції не уточнюють. Чому саме сталась ДТП, з'ясовують слідчі.

Аварія сталась близько 08:30 у вівторок, 17 травня, на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка у Хмельницькому.

«Попередньо встановлено, що 38-річний водій тролейбуса, що рухався за маршрутом № 14, прямуючи з залізничного вокзалу до центру міста, з’їхав з дороги і врізався в електроопору», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції Хмельниччини. Чому саме водій змінив траекторію руху, наразі з'ясовують правоохоронці.

У результаті аварії 53-річна пішохідка загинула на місці. Ще декілька осіб отримали тілесні ушкодження. Наразі ступінь їхньої важкості встановлюється.

На місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Більше деталей повідомлять згодом.