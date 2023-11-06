Водій тролейбуса №14 з'їхав з дороги та врізався в електроопору

У Хмельницькому судили водія тролейбуса, який в’їхав у натовп людей. Внаслідок ДТП загинула 53-річна жінка. Суд призначив винуватцеві аварії п’ять років тюрми.

Зазначимо, що ДТП чоловік скоїв 17 травня, на перехресті Старокостянтинівського шосе та вулиці Шевченка у Хмельницькому. 38-річний водій тролейбуса, що рухався за маршрутом № 14, прямуючи з залізничного вокзалу до центру міста, з’їхав з дороги та в’їхав в натовп людей.

Внаслідок ДТП 53-річна пішохідка загинула на місці. Ще двоє людей отримали тілесні ушкодження.

Про вирок суду у цій справі стало відомо у понеділок, 6 листопада, після повідомлення прес-служби прокуратури Хмельниччини.

«Суд визнав винним водія тролейбуса у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 286 ККУ). Його засуджено до п’яти років позбавлення волі», – йдеться у повідомленні. Окрім цього, водієві на три роки заборонили керувати транспортом.

Зауважимо, що вирок поки не набрав законної сили, обвинувачений може подати апеляцію.