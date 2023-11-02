Аварія сталась на перехресті у селищі Летичів

На Хмельниччині сталась аварія, внаслідок якої загинув восьмирічний хлопчик. Дитину, яка їхала на велосипеді, збив водій вантажівки.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 14:00 у четвер, 2 листопада, на перехресті вулиць Юрія Савицького та Свободи у селищі Летичів.

«23-річний житель Вінницької області, керуючи вантажівкою DAF, скоїв наїзд на восьмирічного хлопчика, який рухався на велосипеді. У результаті ДТП дитина від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.