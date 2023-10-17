Автомобіль ВАЗ-2110 з'їхав з проїзної частини у кювет

На Хмельниччині сталась аварія, внаслідок якої загинув 17-річний юнак. Попередньо встановлено, що він був за кермом автомобіля ВАЗ-2110. Також у авто перебував 17-річний товариш водія, він отримав травми.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, аварія сталась близько 07:00 у вівторок, 17 жовтня, поблизу села Підліски Теофіпольської громади (це орієнтовно за 5 км від Теофіполя). На фотографіях з місця ДТП видно, що автомобіль ВАЗ-2110 з’їхав з проїзної частини у придорожні чагарники.

Внаслідок аварії 17-річний водій загинув на місці. Постраждав також його одноліток-пасажир, підлітка госпіталізували до лікарні. «Теофіпольські надзвичайники доставили потерпілого до карети швидкої допомоги та деблокували загиблого з понівеченого автомобіля», – йдеться у повідомленні рятувальників.

За яких обставин сталась аварія, встановлюють правоохоронці.