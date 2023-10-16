Прощання з Володимирем Долідом відбудеться у вівторок, 17 жовтня

На Рівненщині сталась аварія, внаслідок якої загинув 31-річний військовослужбовець разом зі своїм 33-річним братом. Слідство встановило, що чоловіки їхали на мотоциклі і на неосвітленій ділянці дороги наїхали на бетонні блоки.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 22:00 у неділю, 25 жовтня, неподалік села Ремчиці Сарненської громади.

«33-річний водій Bajaj Вохеr, житель села Кам’яне-Случанське, на неосвітленій ділянці дороги допустив наїзд на бетонні блоки. Отримані внаслідок ДТП травми виявилися несумісні з життям для кермувальника двоколісного та його 31-річного пасажира, жителя села Ремчиці. Відомо, що загиблі – рідні брати», – повідомляють правоохоронці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть декількох осіб).

У прес-службі Сарненської міськради повідомили, що у ДТП загинув військовослужбовець 60-го батальйону «Поліські вовки» 104 бригади ТРО Володимир Долід.

«Військовий шлях Володимира Доліда розпочався з початком війни, у лютому 2022, адже воїн подався добровольцем до війська у перші дні, й відповідно тоді ж підписав контракт із ЗСУ», – додають у міськраді.

Прощання з Володимирем Долідом відбудеться у вівторок, 17 жовтня, у селі Ремчиці.