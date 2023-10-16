Пошкоджений скутер, за кермом якого їхала 55-річна жінка

На Рівненщині сталась ДТП, внаслідок якої загинула 55-річна водійка скутера. Жінка на сільській дорозі зіткнулась із 23-річним мотоциклістом.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, аварія сталась близько 08:00 у понеділок, 16 жовтня, в селі Більська Воля Вараської громади.

«Попередньо відомо, що внаслідок зіткнення мотоцикла Tekken під керуванням 23-річного жителя села Озерці та скутера Yamaha, від отриманих травм загинула водійка останнього – 55-річна місцева жителька», – йдеться у повідомленні.

Крім того, із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію водія мотоцикла. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.