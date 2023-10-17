Автомобіль, який наїхав на 82-річну мешканку Володимира

На Волині сталась аварія, у якій загинула 82-річна пішохідка. На жінку наїхав водій вантажівки ГАЗ, який рухався заднім ходом.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 09:00 у вівторок, 17 жовтня, на вулиці Степана Бандери у місті Володимир.

«61-річний водій ГАЗ, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохідку. Жінка від отриманих травм загинула на місці події, її особу встановили – це 82-річна місцева мешканка», – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Станом на 12:00 на місці працює слідчо-оперативна група, яка встановлює обставини ДТП. Слідчі також відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.