За декілька км від Володимира вантажівка зіткнулась із автомобілем Citroen

На Волині сталась аварія, внаслідок якої загинув 52-річний чоловік. Потерпілий був пасажиром автомобіля Citroen, що зіткнувся із вантажівкою.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась близько 09:00 у понеділок, 16 жовтня, біля села Верба Володимирського району (орієнтовно за 10 км від Володимира).

«На автодорозі зіткнулися Citroen та вантажівка DAF. Внаслідок аварії 52-річний пасажир легковика помер від отриманих травм», – зазначають правоохоронці.

Відомо, що водії не травмувалися. Вони пройшли огляд на стан алкогольного сп’яніння, який підтвердив, що чоловіки були тверезі.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення. Наразі невідомо, хто з водіїв спричинив зіткнення, це з’ясовують правоохоронці.