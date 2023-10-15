У момент аварії водій був тверезим

У селі Бадалово Берегівського району, що у Закарпатській області, водій мікроавтобуса наїхав на 2-річну дівчинку. Вона загинула на місці події, повідомили у поліції Закарпаття у неділю, 15 жовтня.

Як розповіли у відомства, аварія сталася 14 жовтня о 16:47. 65-річний водій "Mercedes-Benz Sprinter" під час початку руху наїхав на дитину. Дівчинка сховалася під правим заднім колесом авто. Від отриманих травм дитина померла на місці події.

Поліцейські освідчили водія – за кермом чоловік перебував тверезий. Автомобіль вилучили та помістили на спецмайданчик поліції.

За даним фактом слідчі Головного управління Нацполіції в Закарпатській області внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі триває слідство.

Нагадаємо, напередодні в Ужгородському районі Закарпаття поліцейські затримали водія у стані алкогольного сп’яніння, який наїхав на 6-річну дівчинку. Через отримані травми дитина померла на місці.