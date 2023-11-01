ВАЗ-2108, за кермом якого перебував 19-річний хмельничанин

На Хмельниччині 19-річний водій ВАЗ збив 37-річну жінку, яка йшла узбіччям. Від важких травм постраждала померла у лікарні. Водія затримали, йому загрожує до восьми років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 08:00 у середу, 1 листопада, в селі Бальківці Волочиської громади.

«19-річний житель міста Волочиськ, керуючи автомобілем ВАЗ-2108, скоїв наїзд на 37-річну жінку, яка йшла узбіччям. У результаті ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Від отриманих травм вона померла у Волочиській багатопрофільній лікарні», – повідомили правоохоронці.

Поліція затримала водія. За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років ув’язнення.