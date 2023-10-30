Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter перекинувся на бік

На Хмельниччині п’яний водій мікроавтобуса вчинив ДТП, внаслідок якої загинув 33-річний чоловік. Він був пасажиром цього мікроавтобуса.

Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 21:30 у неділю, 29 жовтня, в селі Турівка Теофіпольської громади (орієнтовно за 8 км від Теофіполя).

«44-річний житель міста Красилів, керуючи мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП 33-річний пасажир мікроавтобуса від отриманих травм загинув на місці події», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі ДСНС Хмельниччини додають, що рятувальники з Теофіполя дістали тіло загиблого з-під автомобіля за допомогою пневмоінструменту.

Перевірка показала, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Поліцейські затримали його в порядку ст. 208 КПК.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286-1 ККУ (п’яне водіння, що спричинило смерть) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення.