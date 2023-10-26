Аварія сталась на східно-окружній трасі біля Хмельницького

Неподалік Хмельницького сталась аварія, внаслідок якої загинув 55-річний водій легковика. Попередньо відомо, що на окружній зіткнулись фура MAN та легковик Skoda Octavia.

Як повідомила прес-служба ДСНС Хмельниччини, аварія сталась у четвер, 26 жовтня, на східно-окружній Хмельницького, неподалік села Давидківці. Повідомлення про ДТП надійшло до рятувальників близько 10:30.

«Богдановецькі надзвичайники на місці події деблокували загиблого водія легковика та відключили акумуляторні батареї транспортних засобів для запобігання займанню. Водія вантажівки госпіталізували для подальшого обстеження», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі поліції Хмельниччини уточнюють, що за кермом вантажівки був 51-річний громадянин Румунії. Хто саме з водіїв спричинив ДТП, з’ясовують слідчі у рамках відкритого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

