Автомобіль Kia Rio з'їхав з проїзної частини у кювет і перекинувся на дах

На Хмельниччині у ДТП загинув 71-річний водій Kia Rio. Чоловік не впорався з керуванням і з’їхав у кювет, внаслідок чого авто перекинулось на дах. Як повідомила прес-служба поліції Хмельниччини, аварія сталась близько 13:40 у вівторок, 17 жовтня, у селі Рідкодуби Чорноострівської громади.

«Попередньо встановлено, що 71-річний житель Хмельницького, керуючи автомобілем Kia Rio, допустив з’їзд у кювет із подальшим перекиданням транспортного засобу», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП чоловік загинув на місці. Також постраждала 68-річна пасажирка автомобіля: її доправили до травматологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть).