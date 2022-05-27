ДТП сталася у квітні 2020 року, пасажир BMW загинув на місці аварії

Суд призначив 25-річному чоловікові чотири роки позбавлення волі за смертельну ДТП. Відомо, що водій за кермом BMW був п’яний, зіткнувся зі стовпом, внаслідок чого автомобіль перекинувся на дах. Від удару на місці ДТП загинув 34-річний пасажир BMW, ще один 19-річний хлопець отримав травми.

Про вирок 25-річному водію стало відомо у п’ятницю, 27 травня, після повідомлення прес-служби Хмельницької обласної прокуратури. За даними правоохоронців, ДТП сталася у квітні 2020 року у селі Літки. Тоді правоохоронці повідомляли, що автомобіль BMW в’їхав у бетонний стовп та перекинувся. Стовп при цьому впав зверху на машину. Внаслідок ДТП загинув 34-річний пасажир авто, інший 19-річний пасажир із переломами був доставлений до лікарні. У тоді ще 22-річного водія виявили 1,23 проміле алкоголю, що у понад шість разів перевищує допустиму норму.

Суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Летичівський районний суд призначив 25-річному водію чотири роки позбавлення волі із забороною керувати автомобілями на три роки.